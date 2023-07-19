Возобновление поставок пшеницы из РФ в Венесуэлу могут оформить в 2023 году

Россия ожидает подписание договора о возобновлении поставок пшеницы в Венесуэлу в нынешним году. Об этом заявил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

«В этом году пройдет очередное заседание комиссии высокого уровня. <…> Ожидаем, что на этом заседании будут эти договоренности зафиксированы и оформлены», — отметил дипломат.

Он обратил внимание, что вопрос возобновления поставок пшеницы из РФ в Венесуэлу обсудят в Москве. Мелик-Багдасаров отметил, что «инициатива с обеих сторон на этот счет имеется». По его словам, в переговорный процесс вовлечено достаточно много разных участников.

Россия начала поставки пшеницы в Венесуэлу в 2017 году. Посол страны в РФ Карлос Фариа счел тогда, что реализация договоренностей по зерну может означать «укрепление российско-венесуэльского сотрудничества и удар по экономической войне».

18 июля верховный представитель ЕС потребовал от России возобновить действие Черноморской зерновой инициативы.

Ранее стало известно, зачем России «зерновая сделка» и кто на чью мельницу льет воду в продуктовом экспорте Причерноморского региона.