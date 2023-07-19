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На Украине раскрыли сумму помощи стране от Всемирного банка

Минэнерго Украины: Всемирный банк профинансирует энергетику страны на $500 млн

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Depositphotos

Министерство энергетики Украины сообщило, что Всемирный банк планирует направить $500 млн на обеспечение устойчивости украинской энергосистемы в зимний отопительный период. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Средства будут направлены на закупку оборудования для услуг по отоплению и оборудования для инфраструктуры передачи электроэнергии», — говорится в публикации.

8 июля глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что в стране зафиксировано 271 попадание по энергообъектам, некоторые из которых не подлежат восстановлению.

До этого Минэнерго Украины сообщало, что более 300 населенных пунктов в девяти регионах страны остались без электроснабжения из-за грозы. В ведомстве отметили, что наиболее сильно пострадали Одесская, Черниговская, Кировоградская и Полтавская области. Кроме того, без электроснабжения оставались потребители в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской и Сумской областях, а также в подконтрольных киевским властям районах Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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