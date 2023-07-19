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В России реагирование на ЧС позволило сберечь несколько миллиардов рублей

Глава Куренков МЧС: оперативные прогнозы ЧС позволили снизить ущерб на 20 млрд рублей

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Прогнозы и модели чрезвычайных ситуаций, а также принятые против них меры помогли снизить ущерб от природных и техногенных катастроф в России на 20 млрд рублей. Об этом сообщил глава МЧС Российской Федерации Александр Куренков в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.

По словам министра, за 2022 год упоминаемые прогнозы и модели были оперативно доведены до органов власти субъектов и муниципальных образований страны.

В результате реагирование на них помогло уменьшить ущерб от природных и техногенных катастроф на 20 млрд рублей, указал Куренков.

В ходе этого же выступления Куренков сообщил, что МЧС России ведет проработку правовых механизмов использования любых подземных сооружений в качестве бомбоубежищ для граждан при военных конфликтах.

Также министр предложил для оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций использовать домофоны.

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