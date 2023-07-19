В Кремле прокомментировали информацию о сокращении расходов бюджета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о сокращении расходов бюджета, подчеркнул, что это решение не повлияет на реализацию национальный проектов.

Ранее газета «Ведомости» писала, что правительство России одобрило предложение Министерства финансов по фронтальному снижению уровня расходов незащищенных статей бюджета в 2024 году. По предварительным оценкам, эта мера позволит сэкономить около 450 млрд рублей.

«Нет, они являются абсолютным приоритетом. Там есть определенные нюансы в реализации. Тем не менее, никто не отказывается от основного ориентира. Более того, эффективность правительство демонстрирует очень высокую. Эффективность большая. Поэтому все выполняется своим чередом. Есть незащищенные проекты, там можно сэкономить. Абсолютно нормальный процесс», — сказал представитель Кремля.

Также Песков уточнил, что в национальных проектах могут быть нюансы, в целом соответствующее решение не понижает приоритетность национальных проектов.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.