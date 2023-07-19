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Сервисы могут обязать предупреждать клиентов о списаниях за подписки

«Ведомости»: депутаты ГД предложат обязать сервисы предупреждать о списаниях за подписки

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Shutterstock

Депутаты Государственной думы подготовили законопроект, в котором предлагают обязать онлайн-сервисы предупреждать клиентов о списании денежных средств за подписку. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на депутата Антона Немкина и вице-спикера Владислава Даванкова.

Отмечается, что в ближайшее время документ внесут на рассмотрение Госдумы. В законопроекте указано, что в первую речь идет о подписках на аудио- и видеоматериалы. Авторы предлагают не менее чем за 24 суток присылать клиентам сообщения с датой списания платежа, сведения о том, как обнулить подписку, а также ссылкой на платформу, где это можно сделать.

Если проект одобрят, мера вступит в силу с 1 марта 2024 года. Немкин считает, что такая мера предоставит бизнесу время на адаптацию к новым требованиям.

В Роспотребнадзоре сообщали, что запрет для маркетплейсов на списание денег с карт, удаленных из личного кабинета россиян, необходим для защиты потребителей.

Ранее эксперты рассказали «Газете.Ru», что мошенники на российских маркетплейсах стали обманом выяснять логины и пароли пользователей под предлогом подтверждения доставки.

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