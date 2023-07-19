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Правительство одобрило урезание расходов бюджета в 2024 году

«Ведомости»: правительство одобрило сокращение расходов бюджета на 450 млрд рублей

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Александр Астафьев/РИА

Правительство России одобрило предложение Министерства финансов по фронтальному снижению уровня расходов незащищенных статей бюджета в 2024 году. По предварительным оценкам, эта мера позволит сэкономить около 450 млрд рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Несмотря на то, что в Бюджетном кодексе отсутствует определение «защищенные статьи», к этому термину часто прибегают при обсуждении бюджета, в том числе в официальных документах. В основном под «защищенными статьями» подразумевают статьи, которые связаны с исполнением социальных обязательств (пенсии, зарплаты, пособия), военные расходы и траты на государственную безопасность.

Также этим термином могут обозначаться расходы на национальные проекты, реализация посланий президента РФ и другие социально-экономические меры кабмина. В этом случае количество статей для сокращения расходов заметно уменьшится.

Также «Ведомостям» рассказали, что в обсуждении сокращения расходов главным образом рассматривали статьи, у которых не было финансовых обоснований и расчетов.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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