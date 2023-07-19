Запад предостерегли от антироссийского шага, который повлечет «кару»

Передача российских активов Украине в одностороннем порядке создаст опасный прецедент. Об этом сообщает Bloomberg.

«Прямая конфискация политически чревата», — уточнили в статье.

Захват российских активов могут оспаривать такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, так как ни одно из этих государств не поддержало ноябрьскую резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине.

По мнению авторов публикации, данное решение «создало бы тревожный юридический прецедент». «Распечатав» замороженные российские активы, Запад рискуют нарушить нормы мировой экономики и глобальной торговой системы. Это даст повод руководству других стран принять карательные мер против интересов США и ЕС.

В середине июля стало известно о споре Еврокомиссии и Европейским Центральным банком (ЕЦБ) из-за использования замороженных активов РФ. Ожидается, что они могут принести около €3 млрд прибыли, но, по некоторым оценкам, эта цифра может быть еще выше.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.