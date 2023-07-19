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США могут ввести ограничения в отношении Киргизии из-за России

WP: США на этой неделе могут ввести ограничения в отношении Киргизии из-за экспорта в Россию

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Depositphotos

США на этой неделе могут ввести меры экономического воздействия в отношении Киргизии из-за поставок в Россию санкционных товаров. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В статье говорится, что Россия в связи с санкциями стала чаще обращаться за помощью к бывшим советским странам Центральной Азии, некоторые из которых исторически и финансово связаны с ней, при этом активно торгуют с Европой и Китаем.

По словам двух официальных лиц США, после нескольких месяцев «бесплодных визитов» в Бишкек ряда американских и европейских дипломатов администрация президент США Джо Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю с РФ технологическими и военными товарами. Меры воздействия в отношения Киргизии могут быть предприняты уже на этой неделе, пишет WP.

Издание напомнило, что ранее некоторые компании, обвиняемые в нарушении санкций, подпадали под санкции или были включены в «черный список».

Ранее сообщалось, что в Нидерландах задержан подозреваемый в продаже компьютерных деталей в Россию в обход санкций. По версии следователей, он поставлял комплектующие в РФ через Казахстан, Киргизию, Монголию, Узбекистан, Турцию и ОАЭ.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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