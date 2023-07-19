Посол Украины предложил новый маршрут поставок зерна

Посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил, что украинские власти рассматривают возможность использования нового маршрута для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии. Речь идет о трехсторонней зерновой инициативе с ООН и Турцией. Боднар отметил, что Турция стремится минимизировать риски и Украина создала фонд гарантирования, чтобы привлечь компании, предоставляющие суда для перевозки зерна.

Посол считает, что этот вариант маршрута возможен и призывает международное сообщество взять на себя ответственность и оказать давление на Россию. Он также отметил, что украинские власти активно работают на международной арене, чтобы найти решение для рынка зерна.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в настоящее время работает в ООН для достижения консенсуса в международном сообществе относительно продолжения зерновой инициативы.

Ранее СМИ писали, что Турция может отказаться сопровождать суда с украинским зерном.

16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки. Глава МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.