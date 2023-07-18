Стало известно, кто занял должность гендиректора «Данон Россия»

Замглавы чеченского правительства, министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев стал генеральным директором «Данон Россия». Об этом свидетельствуют данные СПАРК.

До этого стало известно, что доли в российских структурах Danone и принадлежащей Carlsberg Group пивоваренной компании «Балтика» перешли под временный контроль Росимущества. При этом компании уже объявляли о намерении сократить присутствие в России. Danone анонсировала передачу контроля над бизнесом молочных продуктов и растительных напитков в октябре 2022 года. А Carlsberg Group в конце июня объявила о завершении поиска инвестора для «Балтики» и подписании соглашения с будущим владельцем активов.

По словам источников издания в инвестиционных кругах, передача российских компаний Danone и Carlsberg Росимуществу может означать нежелание властей допустить уход крупных сумм от продажи активов за рубеж, что могло бы повлиять на курс рубля.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.