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Стало известно, кто занял должность гендиректора «Данон Россия»

Глава Минсельхоза Чечни Закриев стал гендиректором «Данон Россия»

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Global Look Press

Замглавы чеченского правительства, министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев стал генеральным директором «Данон Россия». Об этом свидетельствуют данные СПАРК.

До этого стало известно, что доли в российских структурах Danone и принадлежащей Carlsberg Group пивоваренной компании «Балтика» перешли под временный контроль Росимущества. При этом компании уже объявляли о намерении сократить присутствие в России. Danone анонсировала передачу контроля над бизнесом молочных продуктов и растительных напитков в октябре 2022 года. А Carlsberg Group в конце июня объявила о завершении поиска инвестора для «Балтики» и подписании соглашения с будущим владельцем активов.

По словам источников издания в инвестиционных кругах, передача российских компаний Danone и Carlsberg Росимуществу может означать нежелание властей допустить уход крупных сумм от продажи активов за рубеж, что могло бы повлиять на курс рубля.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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