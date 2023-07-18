ЕС может запретить поставки военного оборудования и авиазапчастей Белоруссии

Издание Politico опубликовало материал, согласно которому под новые санкции ЕС в отношении Белоруссии может попасть военное оборудование и авиазапчасти. Об этом изданию сообщили три неназванных европейских чиновника.

«Новые санкции в отношении Беларуси рассматриваются как ступенька к более широкой и глобальной сделке по наказанию Беларуси», — отметили в издании.

Сообщается, что параллельно в ЕС зашли в тупик переговоры о том, как полностью согласовать белорусские санкции с санкциями против Москвы. Причиной такой ситуации называют стремление вывести белорусские удобрения из-под санкций ЕС. В поддержку такого решения выступают почти все страны союза, кроме Литвы.

Ранее стало известно, как санкции повлияли на экономику Белоруссии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.