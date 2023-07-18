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Медведев объяснил, что нужно учесть в бюджете страны на следующие три года

Медведев указал, что в бюджете нужно учесть потребности всех звеньев ОПК

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку должен учитывать потребности всех звеньев оборонного комплекса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, следует учесть нужды всех звеньев промышленного комплекса и потребности вооруженных сил.

До этого Медведев заявил, что бюджет РФ должен быть ориентирован на нужды специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.

По словам замглавы Совбеза РФ, основная задача российского бюджета — обеспечение обороноспособности и безопасности страны.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО в процессе раздела между Россией и странами ЕС.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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