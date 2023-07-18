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Турция и Саудовская Аравия будут развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере

Саудовская Аравия и Турция договорились развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере

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Shutterstock

Саудовская Аравия и Турция в ходе визита президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в королевство подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетике, который, в частности, подразумевает расширение взаимодействия в нефтегазовой сфере. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что меморандум подписали министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд и министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

Предполагается, что стороны должны совместно работать над использованием и применением современных технологий, особенно аккумуляторных батарей, содействовать цифровой трансформации, инновациям, применению искусственного интеллекта и обеспечению кибербезопасности в энергетике.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что новые месторождения нефти найдены на юго-востоке Турции.

По его информации, производительность обнаруженных месторождений составляет около 100 тыс. баррелей в сутки.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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