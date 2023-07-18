Медведев высказал мнение о том, на что должен быть ориентирован бюджет РФ

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что бюджет РФ должен быть ориентирован на нужды СВО. Заявление было сделано политиком на заседании программной комиссии «Единой России», сообщает ТАСС.

По словам замглавы Совбеза РФ, основная задача российского бюджета — обеспечение обороноспособности и безопасности страны.

«Денег всегда не хватает. <..> Очевидно, что первоочередная задача состоит в ...обеспечении всех потребностей специальной военной операции», — заявил политик.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО в процессе раздела между Россией и странами ЕС.

«Других вариантов просто нет. И это уже всем понятно, даже если кому-то там, на Западе, в этом неприятно признаться», — подчеркнул политик.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».