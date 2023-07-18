Хуснуллин оценил возможность возобновления автобусного сообщения по Крымскому мосту

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что возобновление движения автобусов по Крымскому мосту на текущий момент не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

«Автобусы мы пока не планируем запускать, потому что та полоса которая сегодня (работает, — «Газета.Ru»),… может выдержать нагрузку 3-5 тонн, мы не хотим рисковать», — заявил он.

Также Хуснуллин заявил, что стоимость восстановления Крымского моста может составить 1–1,3 млрд рублей.

Кроме того, Хуснуллин заявил, что возведение вспомогательного моста, необходимого для ремонта Крымского (моста), займет два месяца.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в ночь на 17 июля Украина совершила атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками ВСУ. Погибли два человека, пострадала несовершеннолетняя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе являются ударами возмездия за Крымский мост.

Ранее Крым атаковали 28 беспилотников.