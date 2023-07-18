Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хуснуллин оценил возможность возобновления автобусного сообщения по Крымскому мосту

Хуснуллин: возобновление движения автобусов по Крымскому мосту не планируется

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что возобновление движения автобусов по Крымскому мосту на текущий момент не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

«Автобусы мы пока не планируем запускать, потому что та полоса которая сегодня (работает, — «Газета.Ru»),… может выдержать нагрузку 3-5 тонн, мы не хотим рисковать», — заявил он.

Также Хуснуллин заявил, что стоимость восстановления Крымского моста может составить 1–1,3 млрд рублей.

Кроме того, Хуснуллин заявил, что возведение вспомогательного моста, необходимого для ремонта Крымского (моста), займет два месяца.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в ночь на 17 июля Украина совершила атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками ВСУ. Погибли два человека, пострадала несовершеннолетняя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе являются ударами возмездия за Крымский мост.

Ранее Крым атаковали 28 беспилотников.

Все новости на тему:
Атака на Крымский мост
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях