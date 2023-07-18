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Страны G20 не смогли согласовать совместное заявление из-за Украины

Главы Минфинов и управляющие ЦБ стран G20 не согласовали совместное заявление

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Aijaz Rahi/AP

Главы Минфинов и управляющие ЦБ стран G20 по итогам третьей встречи в рамках председательства Индии в группе не согласовали совместное заявление из-за разногласий по Украине, принят итоговый документ и резюме председателя. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что все главы финансовых ведомств и руководители ЦБ стран G20 согласились с некоторыми пунктами и предложениями.

Там также отмечается, что китайская сторона выступила с заявлением, что данная встреча не является подходящим местом для обсуждения геополитических вопросов. В свою очередь российская сторона отмежевалась от статуса этого документа как общего итогового документа из-за ссылок в пунктах 2, 3 и 5.

До этого премьер-министр Нарендра Моди в своем обращении к участникам министерской встречи по развитию, проводимой в рамках председательства Нью-Дели в «двадцатке», заявил, что от решений группы G20 зависит все человечество, поэтому ни одна страна не должна оставаться в стороне.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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