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В ООН оценили вклад ИИ в глобальную экономику в ближайшие годы

Генсек ООН Гутерриш: вклад ИИ в мировую экономику составит $15 трлн к 2030 году

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Вклад сферы искусственного интеллекта (ИИ) в глобальную экономику может достигнуть $15 трлн уже через семь лет. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности всемирной организации по проблематике искусственного интеллекта, передает ТАСС.

«Я был поражен и шокирован развитием генеративного ИИ. Скорость и охват этой новой технологии во всех ее формах абсолютно беспрецедентны», — отметил Гутерриш.

По его словам, финансовый сектор ожидает резкого роста вклада ИИ в глобальную экономику в ближайшие годы. По предварительным оценкам эта сумма может достичь $15 трлн к 2030 году.

Он добавил, что большинство мировых правительств уже работают над стратегиями развития ИИ. При этом даже сами разработчики не могут предсказать, к чему могут привести предстоящие технологические достижения. Однако ИИ точно будет влиять на все сферы жизни.

14 июня Росстандарт предоставил открытый доступ более чем к 60 стандартам в сфере искусственного интеллекта в целях оперативного обеспечения ускоренных темпов развития отрасли искусственного интеллекта в России.

Ранее сообщалось, что у искусственного интеллекта есть способ уничтожить человечество.

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