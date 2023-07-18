США выделят Украине еще $250 млн после выхода РФ из зерновой сделки

Американское государственное агентство по международному развитию USAID сообщило, что США выделят агросектору Украины $250 млн после выхода РФ из зерновой сделки. Об этом сообщается на сайте организации.

Такое решение огласила глава USAID Саманта Пауэр. Средства будут выделены Украине в рамках Инициативы по устойчивости сельского хозяйства — Украина (AGRI-Украина). Вместе с новыми средствами бюджет инициативы вырос в 3,5 раза и составил $350 млн.

«USAID через AGRI-Украина продолжит помогать украинским фермерам производить, хранить и экспортировать сельскохозяйственную продукцию и зерно в мир», — говорится в пресс-релизе агентства.

Ранее Песков заявил о военных рисках при продлении зерновой сделки без участия России.

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта 2023 года. В МИД России не раз отмечали, что «предложенный генсеком ООН Антониу Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакет» договоренностей не работает».

16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки. Глава МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».