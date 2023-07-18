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Финский производитель лекарств покинул рынок России

Финская фармкомпания Orion Pharma покинула российский рынок

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Финская фармкомпания Orion Pharma покинула российский рынок и прекратила работу в стране. Об этом сообщается в отчете организации, опубликованном на сайте.

Компания является основным производителем гормонального противовоспалительного препарата «Метипреда», внесенного Россией в перечень жизненно важных лекарств. В отчетности Orion не уточнила, когда именно свернула свою деятельность в стране, однако указала, что после этого шага ее операционная прибыль снизилась на €25 млн.

В пресс-службе компании сообщили, что ее оборот в России по итогам 2023 года будет резко сокращен по сравнению с показателем прошлого года. При этом о полном прекращении поставок в тексте не упоминается.

В отчете также указали, что компания с мая 2022 года больше не поставляет в страну «Дивигель», который используется для заместительной гормональной терапии.

В конце марта «Коммерсантъ», ссылаясь на источники писал, что американский фармпроизводитель Eli Lilly решил покинуть российский рынок и передать управление бизнесом своему партнеру в Центральной и Восточной Европе — зарегистрированному в Швейцарии дистрибутору Swixx Biopharma.

Ранее сообщалось, что большинство объявивших об уходе из России компаний Запада продолжают работать в стране.

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