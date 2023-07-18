«Роснефть» оценила экономический эффект от внедрения инноваций на Ванкорском месторождении

Работающая на севере Красноярского края компания «РН-Ванкор», которая входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти», усовершенствовала технологию повышения нефтеотдачи на своих объектах. Пилотный проект реализован на 9 скважинах Ванкорского месторождения. Применение инновации позволило увеличить объем дополнительной добычи нефти с 30 до 100 %. Экономический эффект от применения инновации превысил 2,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба «Роснефти».

В компании подчеркивают, что внедрение передовых подходов и технологий — одно из ключевых направлений стратегии «Роснефть-2030».

Так, инновационное инженерное решение по зарезке боковых стволов позволило нефтяникам «РН-Ванкор» увеличить глубину спуска насосного оборудования с большей производительностью — до 400 куб. м в сутки, а также снизить забойное давление на скважинах.

«РН-Ванкор» является площадкой для испытания и реализации современных наукоемких и передовых технологий. Инновации, успешно апробированные на месторождениях Ванкорской группы, будут использоваться при разработке активов проекта «Восток Ойл» на Таймыре, утверждают в «Роснефти».

Из-за сложного геологического строения нефтенасыщенных пластов на месторождениях Ванкорского кластера применяется целый комплекс геолого-технических мероприятий (ГТМ), направленных на увеличение нефтедобычи, а также на возвращение скважин с техническими ограничениями в действующий добывающий фонд.

Реконструкция скважин методом зарезки бокового ствола — наиболее эффективная для Ванкорского месторождения технология для получения дополнительного объема нефти. На такие операции приходится около 40% всех ГТМ, применяемых на Ванкоре. Начиная с 2013 года, на месторождении выполнено более 300 операций ЗБС, поясняют в компании.

Технология зарезки бокового ствола подбирается под каждую скважину индивидуально — с учетом ее расположения, срока эксплуатации, протяженности необходимого горизонтального ствола и т. д. При этом на Ванкоре есть скважины, на которых провели уже по 4 зарезки боковых стволов, что позволило продлить сроки их эксплуатации, поддержать или нарастить добычу.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» проводит исследования на шельфе Восточной Арктики.