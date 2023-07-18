Польша отказалась открывать свой рынок для украинского зерна после закрытия зерновой сделки

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не откроет свой рынок для украинского зерна после прекращения действия «зерновой сделки», передает Money.

Моравецкий заявил, что польские власти будут защищать интересы своих фермеров. В Варшаве опасаются, что украинское зерно начнет массово поступать в Польшу. По словам польского министра, в стране уже идет сбор урожая и наблюдается переизбыток зерна, которое тоже нужно реализовать.

15 сентября должен быть отменен запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины. При этом Моравецкий отметил, что Польша поможет в транзите украинского зерна.

Как заявил польский профессор Аркадиуш Артышак, объемы ввоза украинского зерна в страну шокируют. По его данным, количество ввезенной с Украины в Польшу пшеницы за год увеличилось в 168 раз, а кукурузы — в 300 раз.

18 июля действие зерновой сделки прекратилось, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.