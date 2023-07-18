В Перу заявили, что открыты к внедрению платежной системы «Мир»

Перу открыто к внедрению российской платежной системы «Мир». Такое заявление ТАСС сделал посол Перу в России Хуан Хенаро дель Кампо Родригес.

«Мы открыты к предложениям, мы открыты ко всему», — сказал посол, уточнив, что пока на официальном уровне это нововведение не обсуждали.

Дипломат напомнил о хороших показателях торговли с Россией: в 2022 году экспорт в Перу из страны увеличился в три раза и стал самым лучшим показателем за последние 20 лет.

В середине июля Россия и Таиланд обсудили использование карт «Мир». Тему возможности внедрения платежной системы в королевстве затронули на встрече министры иностранных дел России Сергей Лавров и Таиланда Дон Праматвинай.

Карты «Мир» российские туристы могут использовать в Казахстане, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистане и Вьетнаме, где есть банки-партнеры. До конца года национальная система платежей войдет еще в пять-шесть новых стран.

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