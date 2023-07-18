Крупнейший застройщик Китая заявил о гигантских убытках

Крупнейший застройщик Китая, девелоперская компания Evergrande, отчитался об убытках в $81 млрд, которые образовались за последние два года. Кроме того, из-за финансовых проблем девелопер находится на грани ликвидации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Если в 2020 году компания Evergrande показала прибыль почти в 8 млрд юаней ($1,1 млрд по текущему курсу), то в 2021-м потери составили 476 млрд юаней ($66,4 млрд), а в 2022-м — 105,9 млрд юаней ($14,8 млрд). В итоге общая задолженность компании подскочила до 2,4 трлн юаней ($334,6 млрд).

По данным агентства, застройщик собирается провести собрание офшорных кредиторов. На нем будет представлен план по реструктуризации долга. По прогнозам аналитиков, предложение может быть одобрено. При этом необходимо быстро предоставить новый план, так как 24 и 25 июля пройдут слушания в судах Гонконга и Каймановых островов по планам реструктуризации. Уже 31 июля назначено слушание о ликвидации организации.

Эксперты рынка посчитали, что при одобрении реструктуризации, она станет самой крупной за всю историю Китая. Однако некоторые специалисты считают, что сейчас уже неважен размер убытков, так как бизнес-модель компании уже разрушена.

В конце мая газета The New York Times писала, что Китай в течение многих лет стремился к росту государственных расходов, отчего многие города по всей стране погрязли в долгах, но все также продолжают тратить деньги.

Ранее сообщалось, что кризис в сфере недвижимости стал наибольшим препятствием для восстановления экономики КНР.