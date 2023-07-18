Жители Европы оказались беднее американцев

В 20 странах еврозоны потребление снизилось примерно на 1% с конца 2019 года, в то время как в США возросло почти на 9%. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Нынешнее затруднительное положение Европы создавалось давно: старение населения привело к вялому экономическому росту, потом последовали пандемия COVID-19 и военные действия на Украине. Нарушение цепочек поставок и взлет цен на энергию и продукты усугубили положение.

По данным Международного валютного фонда, европейская экономика за последние 15 лет выросла всего на 6%, в то время как в США экономические показатели подскочили на 82%. Кроме того, из отчета Европейского центра международной политической экономии следует, что средняя страна Европы сейчас оказалась беднее, чем любой американский штат.

В публикации добавили, что теперь жители Франции стали меньше есть фуа-гра и пить красного вина. В Испании началась экономия на оливковом масле, а финнам пришлось посещать сауну в ветреные дни, когда электроэнергия обходится дешевле. Кроме того, в Германии потребление мяса обвалилось до минимальных значений за последние 30 лет, а рынок органических продуктов резко сократился.

В начале февраля издание Delfi писало, что жители Литвы больше не ездят на заработки в Европу из-за того, что уже не получится заработать на разнице между зарплатами и стоимостью жизни в европейском регионе и у себя на родине.

Ранее NYT оценила, во сколько американцам может обойтись повышение потолка госдолга.