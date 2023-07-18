В Кремле оценили ситуацию с экспортом зерна в бедные страны по завершении зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Россия продолжит работу по обеспечнию беднейших стран зерном, которые получили от зерновой сделки меньше всего выгоды.

«Безусловно, к нашему общему сожалению, речь идет о достаточно небольших количествах. От зерновой сделки беднейшие страны Африки получили меньше всего и меньше всех. Конечно, Россия здесь свою позицию сохраняет. Мы находимся в контакте с африканскими партнерами. Эти контакты продолжатся в Санкт-Петербурге. Мы готовы и ждем их. Будет возможность всю эту проблематику обсудить», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Песков заявлял, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.