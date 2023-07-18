В ЕС потребовали возобновить зерновую сделку

Верховный представитель ЕС потребовал от России возобновить действие Черноморской зерновой инициативы, указано на сайте представительства.

«ЕС призывает Россию пересмотреть свое решение и немедленно возобновить реализацию Черноморской зерновой инициативы. Евросоюз будет прилагать все усилия для дальнейшей поддержки своевременных и стабильных поставок всех товаров, особенно сельскохозяйственной продукции, на мировые рынки по «Коридорам солидарности» ЕС и Украины», — указано в заявлении.

Ранее в ЕС привели данные о поставках украинского зерна голодающим странам.

В рамках зерновой сделки с Украины удалось вывезти 33 млн тонн зерна — при этом в голодающие страны попало всего 725 тыс. тонн или 2,2%.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ вернется к зерновой сделке при выполнении договоренностей Москвы.