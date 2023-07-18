Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЕС потребовали возобновить зерновую сделку

Верховный представитель ЕС потребовал от России возобновить зерновую сделку

close
100%
Seth Perlman/AP

Верховный представитель ЕС потребовал от России возобновить действие Черноморской зерновой инициативы, указано на сайте представительства.

«ЕС призывает Россию пересмотреть свое решение и немедленно возобновить реализацию Черноморской зерновой инициативы. Евросоюз будет прилагать все усилия для дальнейшей поддержки своевременных и стабильных поставок всех товаров, особенно сельскохозяйственной продукции, на мировые рынки по «Коридорам солидарности» ЕС и Украины», — указано в заявлении.

Ранее в ЕС привели данные о поставках украинского зерна голодающим странам.

В рамках зерновой сделки с Украины удалось вывезти 33 млн тонн зерна — при этом в голодающие страны попало всего 725 тыс. тонн или 2,2%.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ вернется к зерновой сделке при выполнении договоренностей Москвы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях