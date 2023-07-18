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Цены на газ в Европе снова опустились

«Ъ»: цены на газ в ЕС упали ниже $300 за тысячу кубометров на фоне роста поставок из Норвегии

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Matthias Rietschel/AP

Цены на газ в Европе упали ниже $300 за тысячу кубометров на фоне роста поставок из Норвегии, слабого спроса и наполнения хранилищ. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ICE Futures.

Рост предложения после завершения ремонтных работ на норвежском газоперерабатывающем заводе в Нихамне привел к снижению цен на газ в Европе. Августовский фьючерс на нидерландском хабе TTF подешевел по итогам дня на 1,7%, до $295 за 1 тыс. кубометров. Норвегия сейчас является основным источником трубопроводных поставок газа в Европу, поэтому любое изменение предложения норвежского газа приводит к волатильности цен.

По данным издания, подземные хранилища газа в Европе уже наполнены на уровне 81,43%. При сохранении текущего уровня закачки целевой уровень в 90% будет достигнут значительно раньше сентября, что может привести лишь к дальнейшему снижению цен на газ, так как поступающий газ уже негде будет хранить.

Аналитики посчитали, что спрос на газ может кратковременно вырасти, так как в южной части европейского региона установилась жаркая погода. Однако потребление топлива остается подавленным из-за ожидания дефицита и жесткого регулирования. В целом, если спрос на топливо будет слабым, то спотовые цены могут упасть и до $200 за тысячу кубометров.

10 июля глава французской энергетической компании компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что предстоящей зимой европейские страны могут столкнуться с нехваткой газа.

Ранее Запад предупредили о новой энергетической угрозе предстоящей зимой.

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