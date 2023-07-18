В ЕС привели данные о поставках украинского зерна голодающим странам

В рамках зерновой сделки с Украины удалось вывезти 33 млн тонн зерна — при этом в голодающие страны попало всего 725 тыс. тонн, указано в сообщении Совета Евросоюза, передает РИА Новости.

«Черноморская зерновая инициатива позволила безопасно экспортировать около 33 миллионов тонн зерна и продовольствия в 45 стран мира на более чем тысяче судов», — указано в сообщении.

При этом официально признается, что в голодающие страны мира — Афганистан, Эфиопию, Кению, Сомали, Судан и Йемен — при помощи Всемирной продовольственной программы было направлено 725 тыс. тонн, или всего 2,2% от общего объема вывезенного с Украины зерна.

Ранее Анкара получила обращение Киева с предложением продолжить зерновую сделку без участия РФ, координирует вопрос с ООН.

Подчеркивается, что 17 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам обсуждения может быть принято решение о зерновой сделке.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ вернется к зерновой сделке при выполнении договоренностей Москвы.