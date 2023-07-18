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В ООН сообщили о фактической остановке зерновой сделки

ООН: ни одно судно не движется в данный момент в рамках зерновой сделки

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Andrew Kravchenko/AP

Ни одно судно не движется в данный момент в рамках зерновой сделки — ни на Украину, ни из украинских портов, заявил координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Исмини Палла, передает ТАСС.

«Никакие суда сейчас не двигаются в сторону Украины или из ее черноморских портов в контексте зерновой инициативы, учитывая то, что она вчера была прекращена», — заявил Палла.

Координатор ООН добавил, что делегация организации будет оставаться в Стамбуле до новых консультаций, если они потребуются.

Ранее Анкара получила обращение Киева с предложением продолжить зерновую сделку без участия РФ, координирует вопрос с ООН.

Подчеркивается, что 17 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам обсуждения может быть принято решение о зерновой сделке. Другие детали и инициативы украинской стороны по зерновой сделке сейчас не уточняются.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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