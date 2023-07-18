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Киев предложил возобновить зерновую сделку без участия РФ

РИА Новости: Анкара получила обращение из Киева по зерновой сделке

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Depositphotos

Анкара уже получила обращение Киева с предложением продолжить зерновую сделку без участия РФ, координирует вопрос с ООН, заявил источник, знающий о ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации собеседника агентства, каких-либо решений на данный счет пока не принималось.

«Да, такое обращение (из Киева) получено, с нами связывались по этому поводу и из ООН. Есть координация с ними, но никаких решений на данный момент не принято», — добавил источник.

Подчеркивается, что 17 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам обсуждения может быть принято решение о зерновой сделке.

Другие детали и инициативы украинской стороны по зерновой сделке сейчас не уточняются.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ вернется к зерновой сделке при выполнении договоренностей Москвы. Также МИД РФ сообщил, что зерновая сделка прекращает функционирование с 18 июля.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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