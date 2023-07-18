Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минфине рассказали о последствиях сокращения расходов бюджета на 10%

Глава Минфина Силуанов: уменьшение расходов бюджета на 10% не затронет соцвыплаты и оборону

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Уменьшение расходов бюджета на 10% касается лишь тех параметров, которые не имеют социального характера. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Очень важно понимать, что сокращение относится к расходам, не имеющим социального характера. Это, в первую очередь, пенсии, зарплаты, пособия, то есть обязательства перед гражданами. Естественно, под фронтальное сокращение не попадут расходы, необходимые для фронта, для победы», — отметил Силуанов.

По его словам, фронтальное сокращение бюджета представляет собой равномерное снижение расходов по всем министерствам и ведомствам.

Он добавил, что все социальные обязательства будут выполнены. Например, детские выплаты, которые составляют 2,5 трлн рублей. При этом объем данных выплат лишь продолжит расти.

12 июля Силуанов заявил, что для исполнения бюджета страны в 2023 году нет рисков, но на ближайшие три года правительство готовится к «мобилизации ресурсов». Доходы бюджета России в 2023 году запланировали на уровне 26,13 трлн руб. (17,4% ВВП), расходы — 29,056 трлн руб.

Ранее Минфин допустил небольшие отклонения дефицита бюджета от плана в 2023 году в обе стороны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях