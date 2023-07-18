В Минсельхозе РФ прокомментировали информацию о подорожании безалкогольных напитков

В Министерстве сельского хозяйства России заявили ТАСС, что не получали данные об увеличении цен на алкогольные напитки отдельными компаниями.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что вызванное падением курса рубля и введением акциза на сахар удорожание импортных ингредиентов приведет к повышению с 1 августа цен на безалкогольные напитки в России на 10–20%.

«Производство безалкогольных напитков и соков — один из активно развивающихся сегментов пищевой и перерабатывающей промышленности России. Информация о повышении цен отдельными компаниями в Минсельхоз России не поступала», — сообщили в Минсельхозе.

В конце июня, как писала газета «Известия», цены на меню в российских ресторанах выросли на 10% из-за подорожания импортных продуктов.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.