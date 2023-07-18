Европа увеличила импорт российского СПГ в 2022 году

В 2022 году Европа увеличила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 9% на фоне продолжения конфликта на Украине. Об этом пишет El País со ссылкой на данные Международной группы импортеров СПГ.

Закрытие российских газопроводов, которые соединяют евразийского гиганта с европейским континентом, вынудило страны ЕС увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ). Так, европейский регион нарастил поставки до 14,17 млн тонн, в то время как годом ранее этот показатель составил 12,99 млн тонн.

По данным издания, основными пунктами приема СПГ из России в прошлом году стали Франция и Испания. Именно в этих странах находится наибольшая сеть регазификационных установок, необходимых для возвращения топлива в газообразное состояние после его транспортировки.

В публикации указали, что в 2022 году Европе помогло снижение покупательской способности в Азии. Тогда европейский регион смог импортировать чуть более 119,7 млн тонн СПГ, то есть почти на 60% больше, чем в предыдущем году.

В начале июля газета El Confidencial, ссылаясь на данные исследования брюссельского аналитического центра «Брейгель» писала, что Испания сильнее большинства стран Европы зависит от поставок российского СПГ.

Ранее сообщалось, что Европа может стать лидером по закупкам СПГ из России в 2023 году.