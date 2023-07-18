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Вашингтон признал, что не сможет получить достаточного количества зерна с Украины

В США заявили, что не смогут вывозить достаточного количества украинского зерна

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Seth Perlman/AP

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон и его союзники не получат с Украины такие же объемы зерна, которые можно было вывезти в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщает РИА Новости.

Кирби отметил, что администрация США, чтобы найти пути вывоза зерна, будет продолжать взаимодействие со своими союзниками и партнерами. Однако он подчеркнул, что не существует простой математической возможности получения того же количества зерна, какое могло было быть при продлении зерновой сделки.

Чиновник также добавил, что для провоза зерна через Европу нужно согласие со стороны Европейского Союза. Кирби выразил надежду, что такое согласие будет получено, так как европейским странам необходимо беспокоиться о собственном сельском хозяйстве. При этом он подчеркнул, что транспортировка зерна через Европу будет более обременительной и менее эффективной, чем по Черном морю.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что имел беседу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, во время которой стороны договорились и дальше вести работу над восстановлением поставок продовольствия морским путем.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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