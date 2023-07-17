Глава МИД Украины проводит срочные консультации в штаб-квартире ООН из-за зерновой сделки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проводит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке срочные консультации по дальнейшим шагам в связи с прекращениям действия зерновой сделки по инициативе России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Украины.

Отмечается, что Кулеба по поручению президента Украины Владимира Зеленского «проводит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке срочные консультации с партнерами относительно следующих шагов после выхода России из зерновой сделки».

17 июля в Кремле заявили, что действие зерновой сделки фактически приостановлено. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, часть договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка «ушла в историю».

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России при поддержке Турции и ООН.

Ранее Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН.