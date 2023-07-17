Германии предсказали усиление кризиса из-за спада в экономике

По итогам 2023 года экономика Германии может сократиться минимум на 0,3% по сравнению с показателями по итогам прошлого года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на новый прогноз Бундесбанка.

«Из-за негативных последствий высокой инфляции покупательская способность граждан продолжает снижаться», — отметил президент Бундесбанка Йоахим Нагель.

По его словам, изменение покупательской способности граждан привело к пересмотру прогноза, который ранее предполагал снижение ВВП страны не более чем на 0,3% по итогам года. Однако восстановление экономики страны может затянуться еще сильнее, поэтому прогноз был скорректирован.

В Бундесбанке добавили, что в последующие годы ситуация начнет улучшаться. Так, в 2024 году ВВП Германии вырастет на 1,2%, а в 2025 году экономический рост составит 1,3%. При этом таких показателей удастся достичь благодаря росту заработной платы, усилению внутреннего рынка труда и укреплению курса евро.

17 июня президент Федерации германской промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что крупнейшая экономика Евросоюза (ЕС) — Германия — столкнется в текущем году со стагнацией, подразумевающей нулевой рост объема валового внутреннего продукта (ВВП). По итогам текущего года ФРГ по этому показателю будет значительно отставать от мировой экономики.

Ранее Европе предрекли длительную рецессию.