Стало известно, сколько потеряла Россия из-за зерновой сделки

Глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил, что Россия потеряла в результате дисконта цен на российские зерновые культуры из-за черноморской инициативы около $1 млрд.

«Если подсчитать, мы потеряли за время реализации этой сделки год, мы за этот год потеряли больше $1 млрд», — заявил он.

Он отметил, что это потери только сельхозпроизводителей, не считая производителей удобрений.

«Все с болью смотрели на то, как продлевалась эта сделка, наносящая ущерб российским зерновым поставкам», — отметил Злочевский.

17 июля в Кремле заявили, что действие зерновой сделки фактически приостановлено. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, часть договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России при поддержке Турции и ООН.

Что известно о соглашении и какими будут последствия его прекращения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН.