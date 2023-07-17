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Гутерриш заявил, что в письме Путину сообщал о договоренности по подключению к SWIFT

Гутерриш в письме Путину сообщал о готовности подключить к SWIFT «дочку» Россельхозбанка

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в письме, адресованном президенту России Владимиру Путину, он сообщал о достижении договоренности по подключению «дочки» Россельхозбанка к SWIFT. Об этом сообщает ТАСС.

Также Гутерриш заявил журналистам, что глубоко сожалеет о решении России выйти из зерновой сделки.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение российской стороны не продлевать зерновую сделку окончательное.

17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что сделка не продлена.

Международная морская организация (ИМО) получила от России письмо с информацией о том, что с 18 июля судоходство в части Черного моря будет небезопасным.

До этого Министерство иностранных дел России заявило, что Москва готова рассмотреть восстановление зерновой сделки только при получении конкретных результатов.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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