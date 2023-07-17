В ООН с сожалением отнеслись к решению РФ выйти из зерновой сделки

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил журналистам, что глубоко сожалеет о решении России выйти из зерновой сделки, передает ТАСС.

Гутерриш отметил, что в том числе сожалеет о решении РФ отказаться от гарантий безопасности навигации в северо-западной части Черного моря».

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.