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В ООН получили письмо об отзыве гарантий безопасности судоходства в Черном море

ИМО получила письмо от РФ об отзыве гарантий безопасности судоходства в Черном море

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Andrew Kravchenko/AP

Действующая под эгидой ООН международная морская организация (ИМО) получила письмо от российских властей об отзыве гарантий безопасности судоходства в Черном море после завершения зерновой сделки. Об этом сообщает Reuters.

В тексте говорится, что «гарантии безопасности навигации, выданные российской стороной, будут отменены».

17 июля Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Таким образом, морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря завершает свою работу с 18 июля и восстанавливается режим временно опасного для судоходства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что сделка не была продлена.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН. По его словам, зерновая сделка очень важна, особенно для незащищенных небогатых государств, так как она помогает обеспечивать их зерном и удобрениями.

Ранее миссия России в ООН назвала окончательным решение по зерновой сделке.

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