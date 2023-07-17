Ужесточение налогов для нефтяников оценили в триллион рублей

Ужесточение режима налогообложения нефтяной отрасли может принести государству как минимум 1 трлн рублей. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на мнение экспертов и копию документа, который Минфин рассчитывает внести в Госдуму до конца месяца.

Самой серьезной реформой станет сокращение выплат по демпферному механизму, который призван стабилизировать цены на топливо внутри страны. Он предусматривает компенсации нефтяникам, если те продают бензин по ценам ниже, чем отправляют на экспорт, и дополнительный сбор налогов, если в России топливо продается дороже.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что все поправки нацелены на то, чтобы найти средства для вышедшего из под контроля дефицита бюджета. Кроме этого, с учетом того, что компании получили рекордные 3,2 трлн рублей в 2022 году в виде выплат, сейчас планируется введения коэффициента 0,5. То есть выплаты могут сократиться в два раза.

Аналитики посчитали, что такая мера может принести в бюджет до 800 млрд рублей ежегодно. Перенос же введения 20-процентного вычета по НДПИ для месторождений Западной Сибири может принести свыше 250 млрд рублей в 2024 году.

В начале мая вице-премьер Александр Новак заявил, что корректировка топливного демпфера не приведет к убыточности российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Ранее сообщалось, что Минфин России готовит новые предложения по корректировке налогообложения нефтяников.