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Россия и Венгрия подписали протокол о кредите на АЭС «Пакш-2»

Россия и Венгрия подписали протокол об изменении соглашения о кредите на АЭС «Пакш-2»

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АЭС «Пакш»

Россия и Венгрия подписали протокол об изменении соглашения о кредите на АЭС «Пакш-2», сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно протоколу, Венгрии предоставляется отсрочка по начисленным процентам за кредит на строительство, а также комиссия от неиспользованной суммы кредита в 2021-2022 годах.

Платежи по кредиту должны осуществляться в евро со счета Венгрии в российском банке.

Ранее кабмин РФ одобрил кредит Венгрии на строительство энергоблоков АЭС «Пакш», сообщается на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Россия выделит кредит на сумму до €10 млрд для строительства энергоблоков №5 и №6 атомной электростанции «Пакш».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство требует от ряда других стран прекратить попытки помешать проекту строительства АЭС «Пакш-2» с участием Росатома.

По словам Сийярто, до сих пор Венгрии удавалось добиться того, чтобы атомная промышленность не подвергалась санкциям.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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