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Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero продал бизнес в России

Компания Essity, владелец брендов Zewa, Libresse и Libero, продала бизнес в России

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Шведская компания Essity, владелец брендов Zewa, Libresse и Libero, продала бизнес в России компании «Новые технологии» за $117 млн, сообщается на сайте компании.

Таким образом, компания Essity покинула российский рынок, отмечается в сообщении.

Ранее экономист Денис Ракша заявил, что граждане России не останутся без туалетной бумаги после ухода шведской компании Essity с российского рынка.

По его словам, после продажи бизнеса Essity, которая в том числе выпускала туалетную бумагу марки Zewa, заводы будут работать уже под новым руководством.

Ракша подчеркнул, что в России будет доступна такая же продукция, но выпускаться она будет под новым брендом.

10 июня шведская Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, заявила о прекращении деятельности на территории РФ и продаже своего бизнеса в России. В компании отметили, что соглашение о продаже бизнеса уже подписано с покупателями.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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