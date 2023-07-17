В МИД прокомментировали зерновую сделку

В Министерстве иностранных дел РФ утверждают, что с 18 июля зерновая сделка прекратит действовать. Об этом заявляется на официальном сайте российского дипломатического ведомства.

«Почти год назад, 22 июля 2022 года, в Стамбуле были подписаны два взаимоувязанных соглашения — «черноморская инициатива» по вывозу украинского продовольствия и российского аммиака и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений», — обратили внимание в МИД.

Согласно данным дипведомства, по причине прекращения действия сделки, планируется отзыв гарантий безопасности судоходства, прекращение морского гуманитарного коридора и расформирование Совместного координационного центра в городе Стамбуле.

Еще возобновляется режим временно опасного района, который будет сохраняться в северо-западной акватории Черного моря.

«Полагаем, что пришло время проявить заявленную солидарность европейским союзникам Киева, которые могут вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры», — подчеркнули в МИД РФ.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что зерновая сделка прекратила свое действие 17 июля. Пресс-секретарь российского президента отмечал, что в будущем вопрос с возобновлением сделки снова можно будет поднять.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.