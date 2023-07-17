Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД прокомментировали зерновую сделку

МИД РФ сообщил, что зерновая сделка прекращает функционирование с 18 июля

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

В Министерстве иностранных дел РФ утверждают, что с 18 июля зерновая сделка прекратит действовать. Об этом заявляется на официальном сайте российского дипломатического ведомства.

«Почти год назад, 22 июля 2022 года, в Стамбуле были подписаны два взаимоувязанных соглашения — «черноморская инициатива» по вывозу украинского продовольствия и российского аммиака и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений», — обратили внимание в МИД.

Согласно данным дипведомства, по причине прекращения действия сделки, планируется отзыв гарантий безопасности судоходства, прекращение морского гуманитарного коридора и расформирование Совместного координационного центра в городе Стамбуле.

Еще возобновляется режим временно опасного района, который будет сохраняться в северо-западной акватории Черного моря.

«Полагаем, что пришло время проявить заявленную солидарность европейским союзникам Киева, которые могут вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры», — подчеркнули в МИД РФ.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что зерновая сделка прекратила свое действие 17 июля. Пресс-секретарь российского президента отмечал, что в будущем вопрос с возобновлением сделки снова можно будет поднять.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях