Эрдоган прокомментировал зерновую сделку с РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что президент РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

Глава турецкого государства прокомментировал ситуацию во время пресс-конференции в Стамбуле.

«Я верю, что мой друг Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал функционировать, и я проведу переговоры с Путиным, как только вернусь из турне», — добавил глава турецкого государства.

В понедельник, 17 июля, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что зерновая сделка прекратила свое действие 17 июля.

До этого в Соединенных Штатах заявили о готовности к выходу России из зерновой сделки. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что США «готовы к любому развитию событий», тесно взаимодействуя с Киевом по данному вопросу.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.