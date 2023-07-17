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Берлин обратился к Москве на фоне прекращения действия зерновой сделки

В кабмине ФРГ предложили России продлить зерновую сделку на более долгий срок

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Seth Perlman/AP

В кабмине ФРГ обратились к Москве с призывом продолжить выполнение зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя кабинета министров страны Кристиану Хоффманн.

Известно, что Германия учла решение Москвы прекратить зерновую сделку. Берлин предложил Москве продлить выполнение условий на более длительный срок.

«Мы приняли к сведению высказывание Кремля и продолжаем призывать к очередному продлению зерновой сделки», — уточнила Хоффманн.

Также официальный представитель немецкого кабинета министров уверена, что РФ нужно продлить зерновую сделку на более долгий срок.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что зерновая сделка прекратила свое действие 17 июля. По словам пресс-секретаря президента России, касающаяся РФ часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполнена. Песков отметил, что Москва готова оперативно вернуться к реализации черноморских договоренностей.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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