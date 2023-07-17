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Регулируемые цены на газ в России поднимутся на 8%

ФАС: цены на газ в России для всех потребителей вырастут на 8% с 1 июля 2024 года

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Пресс-служба «Единой России»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила увеличение оптовых цен на газ для всех потребителей на 8% с 1 июля 2024 года. Об этом говорится в приказе службы, который был опубликован на официальном портале правовой информации.

В тесте приказа также сообщается, что также на 8% будут подняты оптовые цены на газ и с 1 июля 2025 года.

При этом цены на газ в последний раз повышались 1 декабря 2022 года. Тогда рост цен составил 8,5%.

В конце апреля газета «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщение неназванного представителя «Газпрома» писала, что российская энергетическая компания предложила либерализовать оптовые цены на газ для промышленности в отдельных регионах России. За счет перехода к свободным ценам в компании рассчитывают нарастить доходы на внутреннем рынке и компенсировать потери от падения экспорта.

Ранее сообщалось, что электроэнергия в промышленном секторе подорожает на 8,6% в 2023 году.

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