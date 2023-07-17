Финансист увидел риск появления незаконных схем при повышении лимита переводов самому себе

Увеличением лимита перевода денег между своими счетами до 30 млн рублей могут воспользоваться люди, желающие скрыть от контролирующих органов свои доходы. Об этом телеканалу «360» сказал кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Бесконтрольность финансовой сферы ни к чему хорошему не приводит. За такими благими пожеланиями присутствует темная подоплека. Это может открыть некоторые схемы обналичивания и прочего. Чем громче такие законы, тем больше нужно смотреть в глубину и увидеть там темную сторону», — отметил он.

По его мнению, новым способом смогут воспользоваться и для реализации финансовых схем. Беляев отметил, что все операции с финансами должны находиться под контролем финансовых органов, чтобы обеспечивать безопасность людей. Он добавил, что лимита перевода в 1,5 млн рублей в месяц без комиссии «более чем достаточно».

Утром 17 июля о нововведении сообщила газета «Известия». Власти считают, что это поможет освободить граждан от необходимости дополнительно платить комиссии за перечисления на свои счета, находящиеся в других кредитных организациях.

Ранее сообщалось, что россиянка лишилась более 2 млн рублей, сделав перевод по QR-коду.