Украина приобретет электроэнергию за рубежом

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале сообщила, что планирует 17 июля импортировать электроэнергию из Словакии и Молдавии.

«На сегодняшний день предусмотрен импорт из Словакии с 17:00 до 23:00 — до 340 МВт, а также из Молдавии — до 3 МВт», — говорится в заявлении.

Также в компании сообщили, что 16 июля, с 20:00 до 23:00, шел импорт электроэнергии из Польши мощностью 800 МВт. И в течение всего дня продолжался импорт из Словакии и Молдавии с максимальной мощностью до 350 МВт.

В настоящее время в энергетической системе Украины работают все виды электростанций. При этом, несмотря на подключение к системе одного из блоков атомной электростанции после планового ремонта, все равно требуются дополнительные маневровые мощности для покрытия потребления, рассказали в «Укрэнерго».

Компания также в очередной призвала население экономить электроэнергию.

5 июля компания «Укрэнерго» призвала жителей Украины экономить свет в вечернее время в связи с большой нагрузкой на энергосистему и попросили пользоваться бытовыми приборами.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.