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МИД Китая выразил надежду на продление зерновой сделки

МИД Китая: Пекин надеется на дальнейшее существование зерновой сделки

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Shutterstock

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин на брифинге заявила, что Пекин надеется, что соглашение о перевозке зерна по Черному морю будет и дальше осуществляться в полном объеме, передает ТАСС.

«Китай готов теснее взаимодействовать со всеми сторонами для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности», — сказала она.

16 июля вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявлял, что Анкара надеется на продление черноморской зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

В это же время в украинском правительстве не исключили, что зерновая сделка не будет пролонгирована, и сообщили, что прорабатывают варианты экспорта продукции на случай непродления соглашения.

В свою очередь президент России Владимир Путин допустил приостановку зерновой сделки до выполнения обязательств перед РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что надеется на переговорах с российским лидером продлить зерновую сделку.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к ЧП на Крымском мосту.

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